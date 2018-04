Petrol 8 ayın en büyük haftalık kazancına yöneldi

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan gerilimin arz aksaklıklarına neden olabileceği spekülasyonu ve OPEC'in üretimin daha da düştüğünü açıklaması ile birlikte sekiz ayı aşkın sürenin en büyük haftalık kazancına yöneldi.



Vadeli petrol kontratları New York'ta bu hafta yüzde 7.7 değer kazandı. ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi ve Suriye'de gerçekleştirildiği söylenen kimyasal silah saldırısına verilecek tepkiyi görüştü. İngiltere Başbakanı Theresa May'in kabinesi, söz konusu olaya tepki vermenin "hayati" olduğunu kaydetti. Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC), üretimin geçen ay son bir yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı.



Petrol fiyatları, Suriye'deki anlaşmazlığa ilişkin riskin artması ve aynı zamanda Suudi Arabistan ve Yemen'deki İran destekli militanlar arasında devam eden gerilimin enerji zengini Orta Doğu'da arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırmasının etkisiyle 2018 yılında yeni zirvelere ulaştı. OPEC'in son raporu arz fazlasını gidermeye yönelik çabaların meyvelerini vermiş olabileceğini işaret ederken ve tüm dünyada petrol stokları bu yılın ilerleyen dönemlerinde kaydadeğer bir düşüş göstermeye hazırlanırken, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ABD'de kaya petrolü devriminin ikinci bir dalgasını bekliyor.



Seul'de Samsung Futures Inc. analisti Kim Kwangrae, "Tüm gözler Suriye'de ne olacağına çevrilmiş durumda," dedi ve "Batı Teksas petrolü, kısa vadede jeopolitik risk priminden dolayı 70 doları görebilir. Piyasada volatilite devam ediyor" şeklinde görüş bildirdi.



Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 21 sent düşerek Singapur saati ile 09:42'de varil başına 66.86 dolara geriledi ve 28 Temmuz'dan bu yana en büyük haftalık kazancına yöneldi. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamasının yüzde 34 altındaydı.



Haziran vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 25 sent gerileyerek varil başına 71.77 dolara geriledi ve haftayı yüzde 6.9 kazançla geçmeye yöneldi. Kontrat Perşembe günü 14 sent düşerek 72.02 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, Haziran vadeli WTI'a kıyasla 5.06 dolar primli işlem gördü.