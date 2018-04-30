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“Petrolde 300 dolar varil fiyatı imkansız değil”

“Petrolde 300 dolar varil fiyatı imkansız değil”

Hedge fonu yöneticisi Pierre Andurand, petrolün varil fiyatının 300 dolara tırmanmasının imkansız olmadığını belirtti

30 Nisan 2018 Pazartesi, 09:41 Güncelleme: 30 Nisan 2018 Pazartesi, 09:43

Önde gelen petrol hedge fonu yöneticilerinden Pierre Andurand, enerji şirketlerinin yeni üretime yatırm yapma konusundaki isteksizliği nedeniyle petrolün varil fiyatının birkaç yıl içinde 300 dolara tırmanmasının imkansız olmadığını belirtti.

Sık sık yukarı yönlü tahminleriyle gündeme gelen Andurand, Pazar günkü Twitter paylaşımlarında elektrikli araçların gelecekteki talep üzerinde etkisinin uzun vadeli projelere yatırımları sınırladığı yönündeki paylaşımlarını dile getirdi.

Andurand, “Çelişkili bir şekilde, talepte zirve korkusu gelmiş geçmiş en sert arz şokunu getirebilir. Eğer petrol fiyatları yeteri kadar hızlı artmazsa, varil fiyatının birkaç yıl içinde 300 dolar olması imkansız değil.” dedi.

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