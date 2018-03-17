Yabancıya konut satışında 2018 beklentisi 7,5 milyar dolar

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, bu yıl yabancılara en az 7,5 milyar dolar değerinde 30 bin konut satışı bekliyor.

Yabancılara geçen yıl 4,6 milyar dolar değerinde 2016'ya göre yüzde 22,2'lik artışla 22 bin 234 konut satılmıştı. Bu yılın ocak ayında ise yabancılara yapılan konut satışları 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 25,7 artarak bin 742 oldu.

Sektör temsilcileri, yaklaşık son 2 yıldır her ay bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yakalayan yabancıya konut satışlarının 2018'de 30 bine ulaşabileceği ve bu satışlarda 7,5 milyar dolarlık gelir elde edilebileceği görüşünde.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, TÜİK'in verilerinde tapunun esas alındığını belirterek, gayrimenkul satışlarında tapuların neredeyse 2 yıl sonra verildiğini, geçen yılki rakamların içinde 2015'te satılan konutların da yer aldığını söyledi.

Geçen yıl önceki olumsuz olayların yaşandığı senelerde gerçekleşen satışların da olmasına rağmen artış ivmesi yakalandığını dile getiren Özyurt, Türkiye'de son dönemde terör olaylarının yok denecek kadar azaldığını, siyasi istikrarın sağlandığını, seçimsiz bir dönem yaşandığını, bu yüzden ülkenin yabancı yatırımcıları cezbettiğini aktardı.

Özyurt, "Bizim de yabancılara yaptığımız ciddi satış söz konusu. Yıl başından bugüne kadar geçen sürede 2017'nin aynı dönemine göre yabancıya satışta yüzde 100 artış sağladık. Yabancıları cezbeden Türkiye, son dönemdeki huzurun da etkisiyle 2018'de yabancılara 7,5 milyar dolar değerinde 30 bin konut satar. Bu rakamı çok rahat yakalarız." dedi.

Yabancıya satışın ihracat kapsamına alınması talebinde bulunan Özyurt, "Eğer ihracat kapsamına alınmıyorsa bile ihracatçılara sağlanan birtakım olanaklardan yararlanmak istiyoruz." diye konuştu.

Özyurt, KDV iadelerinin hızlanması, yeşil pasaport verilmesi, Türk Eximbank kredisi kullandırılması gibi ihracatçılara sağlanan bazı istisnaların kendilerine de verilmesi durumunda bu rakamların çok daha yukarılara çıkabileceğini sözlerine ekledi.

"Kanal İstanbul ile yabancıya satışta patlama yaşanır"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, verilen teşvikler sayesinde geçen yıl yaklaşık 5 milyar dolarlık bir Döviz girdisi sağlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl Türkiye'nin hedeflediği 170 milyar dolarlık ihracatın yüzde 10'nu üstlenmek için çabalıyoruz. Yabancılara konut satışı yapan firmaları ihracatçı kabul edilip, bu satışlar Döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamına alınırsa ve söz konusu şirketler ihracat yapanlara sağlanan teşviklerden faydalanırsa 2018'de dahi 17 milyar dolarlık satış mümkün olur."

Durbakayım, Türkiye'ye yatırımları teşvik edecek bir diğer gelişmenin Kanal İstanbul Projesi olacağını kaydederek, "Uzun vadede Kanal İstanbul, hem yabancı hem de iç satışta patlama yaşatabilir. 2018'de Kanal İstanbul'un imar durumu belli olup projeler tasdik edilebilir noktaya gelirse, yabancıya satışta patlama yaşanır." dedi.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, hükümetin sağladığı KDV muafiyeti, yabancılara en az bir milyon doların üzerinde gayrimenkul alımında vatandaşlık hakkı verilmesi gibi desteklerin satışlarda ciddi etkisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin artık zor günleri geride bıraktığını ve istikrarlı bir ortama kavuştuğunu dile getiren Tavukçuoğlu, en zor dönemde bile yıllık 18 bin konut satıldığını anımsattı.

Tavukçuoğlu, "Bu yüzden 2018'de yabancılara satışta en az yüzde 25'lik artış bekliyoruz. Yani 2018'de en az 27-28 bin konut satarız. Bu konutlardan elde ettiğimiz gelir de 7 milyar liraya ulaşabilir. Bu kapsamda 2018'de hedefimize turizmde ciddi artış sağlanan Avrupalı turistleri koyduk." dedi.

"Yabancılar arsalara da ciddi ilgi gösteriyor

Fuzul Grup tarafından yabancıya gayrimenkul satışı için kurulan Nevita International'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Akbal, yabancıya konut satışlarının yıla iyi başladığını belirterek, artan kurun da etkisiyle yabancıların daha rahat konut alabildiğini söyledi.

Yabancıların arsa ve arazi alımına da ciddi ilgi gösterdiğini dile getiren Akbal, Kanal İstanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerin yabancıları cezbettiğini bildirdi.

Akbal, KDV muafiyetinin yanı sıra vatandaşlık hakkı için alt sınır olan bir milyon doların aşağı çekilmesinin satışları artırabileceğini sözlerine ekledi.

Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, verilen teşvikler ve yüksek Döviz kuru nedeniyle geçen yıl yabancıların rotayı Türkiye'ye çevirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu yıl da verilecek yeni teşvikler ve özellikle bölgedeki istikrarın sağlanmasıyla yabancıya yapılan gayrimenkul satışı artacaktır. Marka şehirlerimizin yurt dışı pazarlarda tanıtımının yapılması ve ülkemizin bir cazibe merkezi olduğunu daha fazla anlatmalıyız. Böylece inşaat sektörünün yanında turizm sektörü de desteklenmiş olacaktır. İnşaat sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörüdür. Bu anlamda yabancıya konut satışındaki artış oldukça önemli."

"Satış adedi 50 bini, ciro 10 milyar doları geçer"

Coldwell Banker Türkiye Müdürü Gökhan Taş, mevcut teşviklerle dahi bu yıl yabancıya konut satışının 25 bin adedin üzerine çok rahat çıkacağını ve elde edilen gelirin 5 milyar doları kolayca aşacağını söyledi.

Taş, "Ancak bizim bu pazarı açmamız için Portekiz, Yunanistan, Gürcistan ve Karadağ'ın yaptığı gibi 250 bin dolar gayrimenkul alana oturum izni vermeniz gerekiyor. O zaman artış çok ciddi artar ve pazar hareketlenir. Satış adedi 50 bini, ciro 10 milyar doları geçer." dedi.