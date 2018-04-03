“Küresel ticaret savaşı altını 5 yılın zirvesine taşır”

Sprott U.S. Holdings Inc. CEO'su Rick Rule, küresel bir ticaret savaşının çıkması durumunda altının beş yılın zirvesine tırmanacağını belirtti.

Rule, ticarete ilişkin yükselen tansiyonun yatırımcıları güvenli limanlara yöneltmesi ve tahvillerdeki otuz yıllık boğa piyasasının sona yaklaşmasıyla birlikte değerli metalin 2018'de ons başına 1,400 dolara yükselebileceğini söyledi.

Spot piyasada işlem gören altın, ardı ardına üç çeyreklik kazancının ardından Salı günü 1,340 dolardan alıcı buldu. ETF'lerdeki altın miktarı ise yaklaşık beş yılın zirvesinde bulunuyor.