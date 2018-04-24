Uzmanlar TCMB beklentilerini değerlendirdi

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Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Nisan toplantısına ilişkin beklentilerini değerlendirdi.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, politika yapıcıların gerekli olması durumunda Çarşamba günü borçlanma maliyetlerini artırabileceğini belirtmişti

Buna karşın opsiyon traderlarının TL beklentisi, ruble dışında gelişen piyasa paralarının tamamından daha fazla aşağı yönlü olmayı sürdürüyor.

TCMB'nin fonlamanın tamamını gerçekleştirdiği geç likidite penceresi (GLP) faizi yüzde 12.75 seviyesinde bulunuyor.



ABN Amro: Faiz 25 baz puan artırılacak veya artırılmayacak



Nora Neuteboom ve diğer ABN Amro ekonomistleri tarafından yazılan nota göre, TCMB'nin 25 baz puanlık küçük bir faiz artışı yapmasına yüzde 50'lik bir ihtimal verilirken, faiz artışında bulunmamasına da yarı yarıya bir ihtimal veriliyor. Banka ekonomistleri, Merkez'in sert bir faiz artışını gerekli bulmayacağını öngörüyor.



Notta, yatırımcıların, faizler artırılmadan önce Merkez'i, liranın ne noktaya kadar gelebileceği konusunda "test etmeye devam edeceği" belirtilerek TCMB'nin dördüncü çeyrek öncesinde belirgin bir şekilde faiz artırmasının muhtemel olmadığı kaydedildi.



SocGen: Seçim öncesi dönemde faiz artırımına siyasi tolerans daha yüksek olabilir

Societe Generale'in Pazartesi günkü gelişen piyasalar Türkiye değerlendirmesinde kurumun Çarşamba günkü politika toplantısına ilişkin beklentileri yer aldı.

SocGen EM stratejisti Phoenix Kalen tarafından yazılan raporda, kur volatilitesine ve enflasyon beklentilerindeki bozulmaya değinilerek, TCMB'nin geç likidite penceresi faizini 50 baz puan artırırken diğer faizlerde değişiklik yapmamasına yüzde 60'lık bir ihtimal verildiği belirtildi.

SocGen'in baz senaryosuna göre TCMB, GLP faizinde 50 baz puanlık artırıma gidecek. Diğer faiz oranlarında ise değişiklik olmayacak.

Kuruma göre GLP faizinde 50 bp artırıma gidilmesi ihtimali yüzde 60 seviyesinde bulunuyor. SocGen, faiz artırımı beklentisine ilişin kurunda artan volatilite ve değer kaybını, enflasyon beklentilerindeki kötüleşmeyi ve son dönemde gerçekleşen TÜFE'nin genellikle piyasa ve TCMB beklentilerini aşmasını işaret ediyor.

Raporda, finansal istikrar göz önünde bulundurulduğunda “seçim öncesi dönemde Merkez Bankası'nın ılımlı faz artırımına siyasi tolerans daha yüksek olabilir” dendi.

SocGen'e göre GLP faizinde 25 baz puanlık artırım ihtimali yüzde 20 seviyesinde bulunuyor. Bankaya göre Merkez'in faiz artrımına gitmeme ihtimali yüzde 12, 75 bp artırıma gitme ihtimali ise yüzde 8.



TD Securities 50 bp artırım bekliyor

TD Securities'in çarşamba günkü politika toplantısına ilişkin beklentisi 50 puanlık faiz artıımına gidileceği yönünde.

Kuruma göre 50 bp faiz artırımı Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 1 tırmanmasını sağlayabilir.

TD Securities stratejisti Cristian Maggio, Merkez Bankası'nın "temel olarak tepkisel" olduğunu ve enflasyon hedefine ulaşmaya odaklanmaktan ziyade lirada aşırı değer kaybını sınırlamaya çalıştığını dile getirdi.

Maggio'ya göre GLP faizinde 100 baz puanlık faiz artırımına gidilmemesi durumu piyasalar tarafından negatif algılanabilir ve TL dolar karşısında yüzde 1 gerileyebilir.



Credit Agricole: 100 bp altı artırımın kura etkisi kalıcı olmayabilir

Credit Agricole SA stratejisti Guillaume Tresca, GLP faizinde 50 bp artırım bekliyor.

Faiz artırımına ilişkin beklentisini "Kılpayı" olarak değerlendiren Credit Agricole stratejisti "Merkez Bankası, güçlü bir faiz artırımı ile şok yaratmaj yerine sadece Döviz piyasaları üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışacak." dedi.

Tresca'ya göre 100 bp altındaki faiz artırımlarının Türk Lirası üzerindeki olumlu etkisi kalıcı olmayabilir.



Goldman Sachs'a göre TCMB faizlerde değişikliğe gitmeyecek

Politika yapıcıların yüksek enflasyona katlanma konusunda gönüllü olduğunu düşünen Goldman Sachs, Türk Lirası üzerindeki baskıya karşı uyarıda bulunuyor. Bankaya göre TCMB'nin Çaarşamba günkü toplantısından herhangi bir faiz artırımı çıkmayacak.

Goldman Sachs ekonomisti Erik Meyersson ise Merkez'in TL volatilitesinin ve inatçı şekilde yüksek enflasyonun altında yatan nedeni düzeltmek için yeterli ölçüde sıkılaştırmaya gidileceği konusunda şüpheci olmayı sürdürüyor.



Barclays Plc 100 bp artırım bekliyor

Barclays, Merkez Bankası'ndan gecelik borç verme faizinde 100 baz puan faiz artırımı bekliyor.

TCMB'nin piyasaya daha şahin bir mesaj vermek istemesi durumunda diğer politika faizlerinde de artırıma gidilebileceği belirtilen Barclays raporuna göre kurum, herhangi bir faiz artırımının etkisinin büyük ölçüde TL'nin toplantı yaklaşırkenki seviyelerine göre değişeceğini düşünüyor.

Barclays, dolar/TL'nin toplantı öncesinde 4.00 seviyesinin altında olması durumunda beklentilerinde aşağı yönlü risk bulunduğunu dile getiriyor.



Nomura: 50 bp ve üzerinde artırım kuru 3.95 – 4.00 bandına çekebilir

Londra'da Nomura International stratejisti Henrik Gullberg'e göre Merkez Bankası'nın Haziran seçimlerine giderken Türk Lirası'nın istikrarını korumak için para politikasında daha fazla sıkılaştırmaya gitme ihtimali giderek artıyor.

Nomura'ya göre faizlerde 50 baz puan veya üzerinde gidilecek bir artırım, dolar/TL kurunu Haziran seçimine giderken 3.95 - 4.00 badına çekebilir.





Bloomberg Economics: 50 bp artırım kuru 3.92 – 3.94 seviyesine çekebilir

Bloomberg ekonomisti Ziad Daoud'un kaleme aldığı bir notta, TCMB'nin 25 Nisan toplantısında büyük bir ihtimalle geç likidite penceresi (GLP) faizinde 50 baz puanlık artırıma gideceği ifade edildi.

Blomberg Economics'e göre dolar/TL kurunda son dönemdeki geri çekilme ve erken seçim kararı, Merkez Bankası'nı sıkılaştırmaya gitme konusunda ikna etmiş olabilir.

Notta, TCMB'nin sıkı duruşunu koruyacağı beklentisi belirtildi.

Bloomberg analistlerine göre 50 bp artırım, doların TL karşısında 3.92 – 3.94 seviyesine kadar çekilmesine neden olabilir.



Rabobank GLP faizinde 100 bp artırım bekliyor

Rabobank gelişen piyasalar döviz stratejisti Piotr Matys'in kaleme aldığı küresel ekonomi ve piyasalar raporunda dolar/TL'de son dönemde görülen geri çekilme ve TCMB değerlendirmesi yer aldı.

Erken seçim kararından kaynaklanan piyasa iyimserliğinin, dolar/TL'de kısa vadeli bir geri çekilmeyi tetiklediği ifade edilen raporda Merkez Bankası'nın lirayı desteklemek için para politikasında yeterli miktarda sıkılaştırma sağlayıp sağlamayacağının önemli bir soru olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Kurum raporunda, GLP faizinde en az 100 baz puanlık artırıma gidilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bankanın Çarşamba günkü raporuna göre banka TCMB'den GLP faizinde 100 baz puan artırım bekliyor. Rabobank'a göre diğer faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. 100 baz puanın altındaki bir artrıım ise TL'de sürdürülebilirlik algısını oluşturmak için yeterli olmayabilir.





Bloomberg HT Araştırma Anketi

Bloomberg HT Araştırma birimi tarafından toplam 21 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen TCMB anketinin sonuçlarına göre 4 kurum GLP faizinin sabit bırakılmasını, 1 kurum 25 bp artırıma gidilmesini, 9 kurum 50 bp artırılmasını ve 4 kurum 75 bp ve 3 kurum 100 bp artırıma gidilmesini bekliyor.

Ankete katılan 6 yabancı ve 15 yerli kurumun medyan beklentisi GLP faizinde 50 bp artırıma gidilmesi yönünde.

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