“Kripto para hacker”ı ihbar edene 250 bin dolar ödül

Dünyanın en büyük kripto para Borsalarından biri, sektörün hedef alan saldırı denemelerine yönelik tutumunu sertleştiriyor.

Zhao Changpeng tarafından kurulan Binance, geçtiğimiz hafta platformu hedef alan hackerların yakalanmasında yardımcı olacak bilgi paylaşımında bulunanlara 250 bin dolar (kripto para olarak) ödeme yapacağını bildirdi.

Kripto para platfomu tarafından Pazar günü yapılan açıklamada söz konusu ödül ödemeleri için 10 milyon olar ayrıldığını ve diğer platformları da aynısını yapmaları için cesaretlendirdiği belirtildi.

Hackerlar, bu yılın başından beri dijital para Borsalarından 700 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Bu soygunlar, hem düzenleyici kurumlar hem de Borsalar üzerindeki yatırımcının korunmasına ilişkin daha fazla çaba harcanmasına yönelik baaskıyı artırıyor.