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Ripple'ın CEO'su: 100'den fazla bankayla çalışıyoruz

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Ripple'ın CEO'su Garlinghouse, artık 100'ün üzerinde bankayla çalıştıklarını belirtti

13 Mart 2018 Salı, 09:02 Güncelleme: 13 Mart 2018 Salı, 09:02

Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, şirketin ana ürünü RippleNet'in artık 100'den fazla bankayla çalıştığını belirtti.

Garlinghouse'un açıklamalarına göre, İsveç bankası SEB, ürünü, 1 milyar doların üzerinde hareketi işlemek için kullandı. 

Garlinghouse, Ripple'ın baştan beri otoriteler ile çalışmakta olduğunu, bu yüzden de düzenlemeye ilişkin belirsizliğin fazla endişe yaratmadığını söyledi. 

Ripple'ın (XRP) volatilite riski, işlemlerin Bitcoin işlemlerinden 1,000 kat daha hızlı gerçekleşmesiyle daha az. 




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