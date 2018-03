Petrol jeopolitik gerginlikle 2 ayın zirvesine çıktı

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'a Yemen'deki Husi güçlerinin balistik füze atılması ve bunun sonucu, artan jeopolitik risklerin petrol zengini Orta Doğu'da arz aksaklıklarına neden olabileceği endişelerinin yoğunlaşmasının ardından iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.



Vadeli petrol kontratları New York'ta, Cuma günü yüzde 2.5 yükseldikten sonra yüzde 1 daha değer kazandı. Suudi Basın Ajansı'na ve devlet televizyonu El-Ekhbariya'ya göre, füzeler Riyad ve diğer şehirler üzerinde üzerinde etkisiz hale getirildi. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'a ilişkin endişeler, ABD'de aktif petrol sondaj kuyusu sayısındaki artışı gölgeledi. Cuma günü Baker Hughes'ın açıkladığı verilere göre, ABD'de aktif petrol sondaj kuyusu geçen hafta 804'e çıkarak Mart 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Öte yandan, Çin'de Pazartesi günü ilk defa petrol vadeli kontratları işlem görmeye başladı.



Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığına John Bolton'ı ataması ve bunun sonucu, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu'nun (OPEC) en büyük üreticilerinden biri olan İran'a yönelik sertliğin artacağı beklentilerinin güçlemesinin ardından, geçen haftaki yüzde 5.7'lik kazancını daha da artırdı. ABD'de petrol stokları 2014 yılından bu yana ilk kez nihayet yakından izlenen seviye olan beş yılın ortalamasının altına düştü. Bu durum, OPEC ve ortaklarının arz kısıntılarının işe yaramaya başladığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.



Tokyo'da Mizuho Research Institute Ltd. kıdemli ekonomisti Jun Inoue, "Yemen'den gelen füze saldırıları arz aksaklıklarına ilişkin endişeleri artırdı," dedi ve jeopolitik risklerin ABD'de artmakta olan kaya petrolü üretiminin yatırımcıların aklından uzaklaştırdığını sözlerine ekledi.



Mayıs vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 67 sent yükselerek varil başına 66.55 dolara kadar çıktıktan sonra Tokyo saati ile 10:57'de 66.06 dolara geldi. Kontrat Cuma günü 1.68 dolar artarak 65.88 dolardan kapandı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 50 üstündeydi.



Mayıs vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 60 sent yükselerek varil başına 71.05 dolara kadar çıktı. Kontrat Cuma günü 1.54 dolar yükselerek 70.45 dolar ile Ocak sonundan bu yana en yüksek seviyesinden kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü ABD göstergesi WTI'a kıyasla 4.67 dolar primli işlemgördü.