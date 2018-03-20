Çin/Li: Çin ekonomisini daha fazla açacak

Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin'in ekonomisini -imalat sektörü dahil- daha da açacağını taahhüt etti ve ülkesinin ticaret savaşı görmek istemediğinin altını tekrar çizdi.

Li, Salı günü Ulusal Halk Kongresi'nin kapanışında gerçekleştirilen basın toplantısında “Ticaret savaşının kazananı olmaz ve savaş, pazarlığa, danışmaya ve diyaloğa dayalı olan ticaret kurallarının karşısındadır.” dedi.

Li, Çin'in dengeli bir ticaret ve ABD'nin teknoloji ihracında kısıtlamaları hafifletmesini istediğini belirtti.

Çin'in küresel ekonomiye entegre olması nedeniyle “kapıyı kapatmanın” sadece Çin'in kendi yolunu tıkayacağını dile getiren Li, gümrük tarifelerini düşüreceğini ve vergileri azaltacağını vaat etti.

Li, Çin'in yabancı şirketleri yerli şirketlere teknoloji transferi yapmaya zorlamayacağını ve fikri mülkiyeti koruyacağını dile getirdi.