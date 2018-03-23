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Çin'den ABD gümrük vergisine misilleme

Çin

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin açıkladığı ek vergiye yanıt vermekte geçikmedi

23 Mart 2018 Cuma, 08:31 Güncelleme: 23 Mart 2018 Cuma, 08:32

ABD'de Çin'e yönelik 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirildiğini yönünde yapılan Perşembe günkü açıklamanın ardından Çin'den yanıt gecikmedi.

Çin'den gelen açıklamanın mesajı şu: Çin, ABD ile ticaret savaşından korkmuyor.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada Çin'in ABD'den gerçekleştirilen 3 milyar dolarlık ithalatta karşılıklı gümrük tarifesi uygulayacağı belirtildi.

Bu, ABD'nin ek vergi kararına yönelik ilk tepki olurken, Bakanlık açıklamasına göre ABD'den alınan domuz eti, geri dönüştürülmüş alüminyum, çelik boru, meyve ve şarap ürünlerine de yeni tarife planlanıyor.

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