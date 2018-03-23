Çin'den ABD gümrük vergisine misilleme

ABD'de Çin'e yönelik 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirildiğini yönünde yapılan Perşembe günkü açıklamanın ardından Çin'den yanıt gecikmedi.

Çin'den gelen açıklamanın mesajı şu: Çin, ABD ile ticaret savaşından korkmuyor.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada Çin'in ABD'den gerçekleştirilen 3 milyar dolarlık ithalatta karşılıklı gümrük tarifesi uygulayacağı belirtildi.

Bu, ABD'nin ek vergi kararına yönelik ilk tepki olurken, Bakanlık açıklamasına göre ABD'den alınan domuz eti, geri dönüştürülmüş alüminyum, çelik boru, meyve ve şarap ürünlerine de yeni tarife planlanıyor.