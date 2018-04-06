"Ticaret savaşı dünya ekonomisi için en büyük tehdit"

JP Morgan Chase Başkanı Jacob Frenkel bir forumda CNBC'ye yaptığı depğerlendirmede ticaret savaşına ilişkin endişelerini dile getirdi.



Hala tam bir ticaret savaşı olmadığını belirten Frenkel "1931 yılında yaşanı hatırlamalıyız, -iyi niyetli olarak- Amerikalı istihdamının korunmak istenmesi Büyük Buhran'a neden olan katalizörlerden biri oldu...Birbirlerine bu kadar bağımlı, entegre olmuş bir dünyada kimse birbirine zarar vermeyi göze alamaz. Bu durum dünya ekonomisi için en büyük tehdit" diye konuştu.



Frenkel ayrıca şirketlere yönelik kurumlar vergisinin indirilmesi gibi bazı adımların yatırım yapan sektörlerce coşkuyla karşılandığını sözlerine ekledi.



ABD Başkanı Trump'ın Mart ayı başlarında Çin'den ithal edilen çelik ve alümünyuma Mart ayında ek gümrük vergisi uygulaması 2 ülke arasında gerilimi tetiklemişti.



Pekin yönetimi de son olarak dün 106 ABD menşeli ürüne yüzde 25 vergi getireceğini açıkladı. Trump buna karşılık olarak Çin'den ithalata 100 milyar dolar daha vergi uygulanmasının değerlendirileceğini söyledi.



